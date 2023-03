- Det, der sker, er, at der er rigtig meget sne på vejene og rigtig meget snefygning, så sigtbarheden bliver dårlig, siger meteorologen.

Anesten Devasakayam forklarer, at kriteriet for snestorm er mindst ti centimeter sne på seks timer og vindhastigheder på over ti meter i sekundet.

Men i store dele af landet er der risiko for vindstød af stormstyrke, og lokalt kan der falde op mod 30-40 centimeter sne.

Mandagen starter ellers solrigt og med temperaturer mellem frysepunktet og fire grader, forklarer meteorologen.