DMI varsler: »Farligt vejr« rammer hele Danmark

»Ligger der sne på vejene, skal man være opmærksom, sænke hastigheden og holde god afstand til de øvrige bilister. Eventuelt kan man have en skovl med i bilen og fornuftigt fodtøj, så man kan stå ud at bilen og grave sig fri igen, hvis man skulle støde på en snedrive,« siger hun og opfordrer billister til at have varme tæpper i bilen, hvis man skal på en længere køretur.

Et lavtryk på vej

Varslingen kommer i kølvandet på DMIs udmelding om et lavtryk, der har kurs mod Danmark, og som ventes at ramme Jylland mandag aften og give sne i hele landet i løbet af natten. Snestorm indebærer, at der i løbet af seks timer vil falde mere end 10 centimeter sne, mens middelvinden vil være på mindst 10 meter i sekundet.