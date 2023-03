Teenager tiltalt for at planlægge overfald på LGBT+-personer

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne.

Forperson i LGBT+Huset i Aarhus Michael Sørensen-Bech finder det alvorligt, at der kan være lagt op til at blive brugt våben mod LGBT+-personer.

- Det er en ubehagelig nyhed at få at vide, at man som LGBT+-person i Aarhus kan risikere at blive overfaldet eller udsat for voldelige angreb af personer, der måske kommer ud af det blå, siger han.

I december har der været to andre sager, da to homoseksuelle mænd blev overfaldet foran mødestedet Sappho i Mejlgade i Aarhus, og stedet blev udsat for hærværk.

- Man kan sagtens føle sig tryg som LGBT+-person i Aarhus, men med de overfald og hærværk, der var i december, gør det, at man lige så stille får en krybende, irriterende følelse af, at man ikke er tryg i den by, man bor i.

- At man ikke tør være sig selv, når man går ud fra sit eget hjem og gå hånd i hånd eller kysse sin partner, hvis det er en af samme køn, siger Michael Sørensen-Bech.

Han fortæller, at LGBT+Huset efter sagerne i december har været i dialog med Østjyllands Politi. Samtidig mener han, at der er brug for at uddanne unge mennesker bedre til at forstå andre seksualiteter og kønsidentiteter.

Sagen mod den 18-årige skal behandles ved Retten i Aarhus. Men det er endnu uvist hvornår.

Anklagemyndigheden vil under retssagen nedlægge påstand om, at den 18-årige skal idømmes en fængselsstraf. Anklageren tager desuden forbehold for at kræve manden udvist.