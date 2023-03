Mens det vil fortsætte med at sne i Nordjylland i løbet af tirsdag, vil resten af landet få våd sne eller slud. Dagtemperaturen ventes at ligge mellem frysepunktet og 4 graders varme, og nattemperaturen ned mellem 2 og 6 graders frost. Natten til onsdag kan temperaturen lokalt falde ned til omkring 10 graders frost.

Erik Hansen og kollegaerne ved DMI følger situationen tæt. Selvom der kan være usikkerheder, ser prognosen for tirsdagen »ud til at holde stik« lyder det fra Erik Hansen.

»Det er i hvert fald sikkert, at der kommer sne, og der bliver møgvejr,« siger han.

Men vinteren viser vil stadig vise sit ansigt i løbet af ugen.

Kuling ved Vestkysten

Onsdag forventes lavtrykket helt at have passeret Danmark. Det bliver efterfulgt af en vest- og nordvestlig strømning med spredte slud- eller snebyger og muligheder for lidt eller nogen sol. En svag til jævn vind forventes i syd - og nordvest, mens en frisk eller hård vind vil ruske ved kysterne. Temperaturen ventes at ligge mellem 3 og 8 graders frost om natten - med mulighed for mere kulde lokalt. I dagstimerne vil temperaturen ligger mellem frysepunktet og fire graders varme.