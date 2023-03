Ringsted forbyder TikTok på kommunens telefoner

Det er på den baggrund, at Ringsted Kommune har valgt at forbyde appen.

- Vi har valgt at gå med livrem og seler, og derfor følger vi anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed, der har bedt os lave en særlig risikovurdering af at bruge appen, siger direktør Gitte Løvgren til TV2 Øst.

Ud over at TikTok skal slettes fra medarbejdernes og eksempelvis skolernes elektroniske enheder, må kommunen heller ikke bruge TikTok som led i forskellige former for formidling.

Beslutningen gælder kun TikTok, oplyser Gitte Løvgreen til TV2 Øst. Det er altså fortsat tilladt at have sociale medier som eksempelvis Facebook og Instagram installeret på de ansattes arbejdstelefoner.