Grønland nåede 15 graders varme lørdag formiddag

Mens temperaturen i Danmark knap sniger sig op på fem grader i weekenden, er situationen en anden i Grønland.

Lørdag formiddag steg temperaturen i Nuuk til 15,1 grader, oplyser vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Jens Lindskjold.

- Vi plejer gerne at sige, at Grønland og Danmark har modsat vejr. Nu er vi lige gået i Danmark fra at have knap ti graders varme, til at vi i dag kun lige kan mønstre fire graders varme de fleste steder, lyder det.