Bilka iværksætter ansigtsskanning af alkohol-købende kunder

Softwaren er indstillet til at godkende alle, der som minimum vurderes til at være 25 år gammel.

Hvis man ikke bliver godkendt, vil en medarbejder efterspørge aldersverifikation i form af ID, sådan som man hidtil har gjort.

Sektionschef i Bilka Kolding Malene Kirkeby forklarer, at varehuset med den nye software ønsker at gøre indkøbsturen kortere og nemmere for kunderne.

Hun understreger, at det er helt frivilligt, om man vil benytte systemet, ligesom varehuset ikke gemmer billederne.

- Den indbyggede aldersverifikation er en helt og aldeles frivillig mulighed, som man kan benytte, hvis man vil hurtigere igennem betalingssystemet.