To biler i sammenstød i Horsens - kvinde i kritisk tilstand

Det fortæller vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi, der fik meldingen om ulykken omkring klokken 10.30.

En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet. Imens var Ny Hattingvej spærret mellem Hattingvej og Vågevej.

- Vi anmoder om, at folk finder alternative veje, sagde Jesper Duus lørdag formiddag.

Men kort efter klokken 13 blev der åbnet for vejen igen.

Vagtchefen kan lørdag eftermiddag endnu ikke sige noget nærmere om årsagen til, at de to biler endte i et frontalt sammenstød. Det skal bilinspektørens undersøgelser være med til at klarlægge.