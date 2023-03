22-årig mand forsøgte at slå far ihjel med kniv

- Da politiet ankommer, har han lige smadret glasdøren, og han overgiver sig uden kamp til politiet, siger anklageren.

Ved lørdagens retsmøde besluttede dommeren, at manden foreløbigt skal være fængslet i 26 dage. Men da manden ikke menes at være egnet til at være i et almindeligt fængsel, skal han være på en lukket psykiatrisk afdeling.

I første omgang skal han dog være i Vestre Fængsel, ind til at der er plads i psykiatrien. Senere skal den unge mand også mentalundersøges.