- En høj global vækst, kombineret med flaskehalse i det globale forsyningsnet og en europæisk energikrise, har løftet inflationen meget voldsomt på tværs af det europæiske kontinent, skriver han i en kommentar.

Han fremhæver også, at vi i Danmark ser prisstigninger på fødevarer, som ligger i den lavere ende. I vores naboland Sverige er fødevarer blevet cirka 20 procent dyrere.

Dansk Erhverv forventer, at inflationen vil falde ganske betydeligt hen over foråret og sommeren, og at den ved årsskiftet vil nå et niveau på cirka 0,5-1 procent.

Notatet ”Status for prisovervågning” er en orientering til Erhvervsministeren fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.