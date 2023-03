Det er godt et år siden, at et enigt Folketing besluttede at give stalking en selvstændig bestemmelse i straffeloven. Fredag faldt der dom i en sag, som i medierne er blevet kendt som Danmarks største stalker-sag.

Dommen på et års ubetinget fængsel er i høj grad et resultat af den nye stalking-bestemmelse og sender ifølge Dansk Stalking Center et klart »signal« om forbrydelsens alvorlige karakter. Men alligevel er der rynkede bryn.