19-årig gik ind i kvindes hjem for at voldtage hende

Voldtægten fandt sted om natten.

19-årige Patrick Pedersen blev efterlyst efter episoden, men en måned senere forsøgte han igen at trænge ind på kvindens bopæl for at voldtage hende. Her blev han dog mødt af en låst dør, og derfor lykkedes det ham ikke.

Selv om sagen blev ført som en tilståelsessag, ankede den dømte på stedet straffen. Han mener, at den er for hård.

Omvendt mener senioranklager Flemming Hother, at straffen burde skærpes.

- Fem års fængsel er væsentligt mindre, end anklagemyndigheden forventede. En voldtægt er altid alvorlig, og her er den dømte trængt ind i en anden persons hjem og har begået voldtægt – og forsøger endda senere at vende tilbage for at gentage ugerningen, siger han i pressemeddelelsen fra politiet.