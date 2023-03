Lille milliard kroner skal hjælpe socialt udsatte og ældre

Hjælpen skal også gå til børn i de pågældende familier og til at hjælpe dem, der udøver volden, så de kan komme i behandling for at undgå at udøve yderligere vold.

Hjælpen skal også målrettes gravide kvinder samt nye forældre.

Enhedslistens ligestillingsordfører, Rosa Lund, siger, at der ”alt i alt er tale om en god aftale, selv om vi godt kunne tænke os, at disse initiativer lå på finansloven, så vi kunne sikre en varig finansiering”.

Hun er særligt glad for pengene til den ambulante behandling i forbindelse med partnervold.

- Det er ingen hemmelighed, at vi mener, at det skal være en rettighed.

- Vi bliver ved med, at det skal være en rettighed, at hvis man bliver udsat for partnervold, så har man ret til at få behandling, siger hun.