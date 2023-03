22-årig idømt forvaring for drab på ung mand i Herning

Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.

En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

Roble Yussuf Abdullahi var ifølge TV Midtvest den eneste af de tiltalte, som ønskede at udtale sig, da sagen begyndte i januar.

Dengang forklarede han, at han kendte den dræbte mand, men at han ikke havde dræbt ham. Han havde været ude i byen den aften på grund af en narkohandel.