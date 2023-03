Det var torsdag klokken 12.59, at politiet modtog en anmeldelse om et fund af en død mand i Varde Å nær dronning Margrethes Vej i centrum af Varde.

Efterfølgende blev området afsøgt for genstande, der kan have betydning for sagen. Det arbejde fortsætter også fredag, oplyser politiet. Dykkere genoptog søgningen fredag formiddag.

Dødsårsagen ventes at blive klarlagt ved en obduktion fredag, lyder det.