Mette Frederiksen: Ikke svært at være politisk neutral under min ledelse

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, det er svært for embedsmænd at være politisk neutrale under hendes regeringsledelse.

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg kan heller ikke genkende billedet af, at embedsværket i Danmark ikke er politisk neutralt, svarer hun kort, da hun bliver spurgt ind til en omfattende rapport fra det såkaldte Dybvad-udvalg.