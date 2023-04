Jeg glemmer aldrig den dag, russerne kom. Det var tidligt om morgenen. Klokken var ikke mere end 05.00, da jeg hørte et kæmpe brag. Jeg vågnede, men tænkte, at det nok ikke havde nogen betydning for os, så jeg lagde mig til at sove igen. Torsdag morgen ringede vækkeuret, vi skulle op og på arbejde, men da jeg tændte tv’et, kunne jeg læse, at Rusland havde invaderet vores land.