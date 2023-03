Covid-19 skal ikke længere være alment farlig sygdom

Det bortfalder altså, når ændringen træder i kraft 1. april.

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, afspejler ændringen, at ”sygdommen ikke længere udgør en væsentlig trussel mod samfundet”.

Men sygdommen er her stadig, minder han om:

- Der vil fortsat være behov for at forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Det vil fremover ske på linje med andre smitsomme sygdomme, som for eksempel influenza, lyder det.

Ifølge styrelsen skyldes den nye vurdering, at omfanget af alvorlig sygdom med covid-19 er faldet betragteligt i forhold til tidligere i pandemien.