En kontroversiel reform af de videregående uddannelser er et »markant skridt« på vejen mod at indfri regeringens løfter om at være en »reformregering«, lød det torsdag fra økonomiminister Troels Lund Poulsen (V).

Men nærlæser man regeringens nye uddannelsesudspil, står det klart, at effekten først vil vise sig om op til flere folketingsvalg.