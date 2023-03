Reformudspillet, der har fået navnet ”Forberedt på fremtiden 1” er den første af en række reformer på uddannelsesområdet, som regeringen har varslet. Denne reform skal øge udbuddet med 6.000 fuldtidsbeskæftigede.

Få her overblikket over udspillets hovedpunkter.

1

Kandidatuddannelser forkortes

Op imod halvdelen af kandidatuddannelsespladserne skal fremover forkortes fra to til et år og tre måneder bestående af to semestre og en afsluttende opgave henover sommeren. Fremover vil denne type kandidat tælle 75 ETCS-point mod de i dag 120 ECTS-point.