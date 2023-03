Fejl i opgørelse giver forkert billede af dødelighed blandt ældre

Men der er slet ikke nogen overdødelighed blandt de ældste, fortæller Bolette Søborg, som er overlæge og sektionsleder i SSI, i en pressemeddelelse onsdag.

- Vi er naturligvis glade for, at vi nu har fundet en del af forklaringen, og det betyder altså, at der ikke længere er overdødelighed blandt de ældste borgere, siger hun til SSI’s hjemmeside.

Fejlen skyldes en ændret opgørelsesmetode for registrering af dødsfald i cpr-registret.

Ifølge SSI betyder det, at der siden uge fire er blevet registreret omkring 100 personer for mange nyligt døde om ugen i aldersgruppen.