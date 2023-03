Flere kommunale affaldsselskaber er klar til at hente langt mere affald i udlandet for at sikre, at prisen på fjernvarme ikke ryger voldsomt i vejret, i takt med at regeringen vil tvinge kommunerne til at fjerne 30 pct. af kapaciteten til at brænde affald fra de danske forbrugere.

Krigen mellem regeringen og kommunerne om danskernes affald er brudt ud i lys lue og kan – ifølge kommuner og affaldsselskaber – både ramme klimaindsatsen, udbygningen med fjernvarme og i sidste ende også pengepungen hos skatteborgerne.