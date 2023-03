Skal et anbragt barn flyttes, bør det gøres skånsomt. Men kan man det?

I flere år har der været enighed blandt alt fra forskningsenheder til politikere og fagpersoner om, at der bliver jongleret unødigt rundt med anbragte børn og unge, når det i mange tilfælde viser sig, at de ikke kommer til et nyt og varigt hjem.

Men der er lagt op til en mindre reform på anbringelsesområdet, hvor blandt andet spørgsmålet om skift i anbringelsessteder bliver taget op.