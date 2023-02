47-årig varetægtsfængslet for bedrag om støtte til Ukraine

En 47-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet af Københavns Byret, sigtet for at have bedraget sig til over 95.000 kroner.

Ifølge sigtelsen har han fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse hos de forurettede, fordi han stod i spidsen for en forening, som skulle støtte danske soldater i Ukraine.