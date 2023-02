Far nægter at have solgt, tvangsgiftet og fået omskåret datter

Frihedsberøvelse, vold, omskæring og tvangsægteskab er blandt anklagerne mod en 44-årig far på Fyn.

Manden anklages for gennem fire år at have sendt sin teenagedatter og teenagesøn på genopdragelsesrejse i Kenya og Somalia.

Her skulle de gå i koranskole og var ifølge anklageskriftet udsat for grov vold begået af koranlærere og farens familiemedlemmer.