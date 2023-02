Anklager kræver udvisning og fængsel for husmorliv i IS-kalifat

Kvinden blev tidligere på dagen fundet skyldig i sammen med sin familie at være rejst til Syrien i 2015.

Hun bidrog ifølge rettens vurdering til at opretholde den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), idet hun virkede som husmor og hustru i blandt andet IS-højborgen Raqqa.

Hun er en af de tre kvinder, der sammen med deres 14 børn blev hentet hjem til Danmark i oktober 2021.

Mødrene blev alle varetægtsfængslet og sigtet for at fremme en terrororganisation og for at rejse til et konfliktområde uden tilladelse.