Han skabte kødkolossen Danish Crown

Danish Crown udviklede sig med ham som administrerende direktør og drivkraft gennem både danske og internationale fusioner og opkøb til en global koncern med en årlig omsætning dengang på over 56 milliarder kroner.

Kjeld Johannesen fik også undervejs kritik for at være et egenrådigt magtmenneske, der med veltalende gennemslagskraft tromlede sin vilje igennem, hvis nogen stod i vejen for hans ambitioner.

Men han blev også blevet rost for at være nærværende og bevare fødderne på jorden.

Da han pludselig i 2015 opsagde sin stilling som topchef, vakte det opsigt i det andelsorienterede danske landbrug, at han tog 20 millioner med sig i fratrædelsesgodtgørelse.

Postyr gav det også, at han meget hurtigt efter indtrådte som rådgiver i den konkurrerende russiske slagteri- og landbrugsgigant Miratorg.