27/02/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Regeringen åbner for at hæve prisen på røgfrie nikotinprodukter

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er »klar til at kigge på forskellige tiltag for at vende udviklingen«, så produktet bliver mindre attraktivt for bl.a. de unge brugere.