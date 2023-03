01/03/2023 KL. 05:00

»Vi kan næsten ikke være her for hinanden. Der bliver rift om lægeklinikkerne«

I et Facebook-opslag for tre år siden gav en flok unge uddannelseslæger hinanden og thyboerne et opsigtsvækkende håndslag. Det har været med til at vende en trist udvikling i en egn af landet, som har været hårdt ramt af lægemangel. Bedre aflønning og mulighed for deltid er de værktøjer, som unge læger i udkanten efterlyser. Vil de virke?