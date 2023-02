Klar nattehimmel gav udsigt til nordlys over Danmark

Hvis man var blevet oppe for at studere aktiviteten på himlen natten til mandag, kunne man være stødt på nordlys.

Det var nemlig optimale forhold til at se fænomenet, der kun sjældent kan ses fra dansk jord.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er usædvanligt at se nordlys over Danmark. Det sker måske et par gange om året, siger Marielle Fournier, vagthavende meteorolog hos DMI.