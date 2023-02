21-årig mand stukket flere gange under slagsmål i Esbjerg

En 21-årig mand fra Varde er kommet alvorligt til skade, efter at han søndag aften blev stukket flere gange med en kniv under et slagsmål i Esbjerg.

Det fortæller vagtchef John Christiansen fra Syd- og Sønderjyllands Politi tidligt mandag morgen.

- Han er alvorligt såret og er i behandling på sygehuset, siger han.