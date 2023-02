I 2012 udgav han en biografi om Poul Henningsen med titlen ”PH - en biografi”. Bogen var baseret på en række nye arkivfund og går bag om den danske multikunstner og belyser hans indflydelse.

Sammen med biografien udgav han også en debatbog om Poul Henningsen.

For de to værker modtag Hans Hertel året efter H.O Lange-prisen, der uddeles af blandt andet Det Kongelige Bibliotek til en person eller institution, der har ydet en særlig indsats for forskningsformidling.

Hans Hertel har modtaget en række priser - heriblandt Georg Brandes-Prisen i 1985 og Publicistprisen i 2005.