Det vil berøre 53.000 studerende på samfundsvidenskab og 28.000 på humaniora.

Der er endnu ikke landet en finanslov for 2023, og ifølge ministeren hænger det sammen med, at der blev afholdt folketingsvalg på samme tidspunkt, som politikerne plejer at lave finansloven.

- Jeg kan godt forstå, at man både blandt de studerende og i hele universitetsverdenen har ventet på det her med spænding, siger Christina Egelund.

- Det havde været dejligt, hvis det var kommet tidligere, men jeg er helt sikker på, at man bliver glad for – også på universiteterne – at pengene kommer, selv om det er med lidt forsinkelse.

I forhold til om den ønskede videreførelse af løftet også ender med at komme med i finansloven, siger ministeren blandt andet, at hun har ”svært” ved at forestille sig, at folketingspartier vil ”forringe uddannelseskvaliteten”.