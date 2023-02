Betjent melder betjent for fartbøde til redningsmand

Han blev målt til at køre 86 kilometer i timen på en strækning, hvor 50 kilometer i timen er grænsen.

På grund af færdselsbetjentens optræden blev redningsbåden ”C. B. Claudi” med seks-syv minutters forsinkelse sat i søen, skriver nordjyske.dk.

En politiassistent har besluttet at anmelde sin kollega, og sagen behandles nu af Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at det skulle tage så lang tid, siger politiassistent René Borg til nordjyske.dk.

Han mener, at kollegaen burde have taget et foto af redningsmandens kørekort og bil.