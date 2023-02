Dommen afsagt af Retten i Odense lyder på fængsel i henholdsvis tre år og to år og seks måneder.

Afsløringen skyldes, at betjentene umiddelbart mente, at bilen så ud til at være for tungt lastet, oplyser advokaturchef Heidi Colbæk.

Imidlertid ønskede føreren af bilen, en mand på 31 år, ikke at stoppe. Med politiet i hælene udviklede kørslen fra Blommenslyst og frem til Hunderup i den sydlige del af Odense sig i farlig retning.

Der var tale om vanvidskørsel både på grund af alt for høj fart, og fordi bilen drønede over for rødt flere gange, oplyser anklageren.