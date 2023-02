En læge sigtes af politiet for at have begået overgreb mod sin tre-årige datter. Derefter skal han have sendt billeder af forbrydelsen ud i verden.

Det skriver bt.dk lørdag.

Manden har været varetægtsfængslet i et par måneder.

Sigtelsen drejer sig ifølge bt.dk om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, incest og blufærdighedskrænkelse.