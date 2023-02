Formodet spritbilist bragede ind i kunstværk i rundkørsel

En 34-årig mand kan efter alt at dømme se frem til en sigtelse for spirituskørsel efter et solouheld i Brønderslev natten til lørdag.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen tidligt lørdag morgen.

- Der er tale om en 34-årig mand fra lokalområdet. Han puster den op på omkring 1,7 siger vagtchefen med henvisning til den målte promille på patruljens alkometer.