To er omkommet i ulykke med lastbiler i Viby

To er omkommet i en ulykke på Genvejen i Viby sydvest for Aarhus. I ulykken er to lastbiler kørt sammen.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter fredag eftermiddag.

- Vi er til stede på Genvejen, hvor to lastbiler er kørt sammen. Der er to omkomne, vi har ikke underrettet pårørende, skriver politiet på Twitter omkring klokken 15.30.