Helikopter i Varde leder efter 26-årig efter måneds forsvinden

Han har tidligere over for B.T. desuden fortalt, at politiet ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse.

Politiet har som led i eftersøgningen også brugt vandsøgningshunde ifølge JydskeVestkysten.

Hundene Zorro, Walther, Vuk og Cody var på arbejde på Varde Å, hvor de var placeret om bord på to af Søværnets gummibåde.

Torsdag offentliggjorde politiet også nye billeder af Mads Ehmsen. De er offentliggjort efter aftale med de pårørende. Det sker i håb om, at flere dermed vil kunne hjælpe med nye oplysninger.

Samtidig opfordrer politiet folk med privat overvågning til at kontakte politiet, der vil hente materialet. Desuden opfordres borgere til at tjekke deres haver og skure og holde øje, når de færdes i naturen.