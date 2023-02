Mette Frederiksen: Vi passer på ukrainske flygtninge så længe der er behov

- Vi vil hjælpe med at genopbygge jeres land. Vi støtter Ukraine, så meget vi kan, og vi gør det, så længe vi skal, siger Mette Frederiksen.

Hun uddyber, at Danmark har påtaget sig et ledende ansvar for at genopbygge byen Mykolajiv, som er blevet smadret under krigen.

- Grønne marker blev til skyttegrave, skoler blev til ruiner, børn blev myrdet. Krigen er ubærlig, alligevel har I ukrainere båret krigens byrde hver eneste dag gennem et helt år. Krigen er blevet jeres hverdag.

- Hvad gør det ved mennesker at skulle leve i frygt og flygte med alt, hvad man ejer i en bærepose. Hvad gør det ved børn at tage afsked med far og ved en mor at sende sine drenge i krig, siger Mette Frederiksen.