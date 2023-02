Siden februar 2022 har der i alt været 14 sager med beslaglæggelser af penge i Københavns Lufthavn hos rejsende på vej mod Istanbul.

Politiet har anholdt 22 personer og beslaglagt et beløb i forskellige valutaer, samlet over 33 mio. kr. i sagskomplekset, som vicepolitiinspektør Peter Høholt ved Københavns Politi kalder usædvanligt.

I stort set samtlige af de her sager har de anholdte været svenske statsborgere med syrisk baggrund.

Det særlige ved sagen, som der fredag er faldet dom i er, at politiet mener, at de to mænd inden anholdelsen har været på en stribe rejser til Tyrkiet med store pengebeløb.

Mændene var således tiltalt for at have bragt store summer til Tyrkiet i forbindelse med 15 rejser, der har fundet sted mellem november 2021 og februar 2022. Ifølge tiltalen er den samlede sum på 40,69 mio. kr.