31.400 ukrainere kom til Danmark - 4600 af dem er rejst igen

Det skyldes først og fremmest, at kampdygtige mænd skulle blive i Ukraine for at forsvare landet.

Statistikken viser også, at alle landets 98 kommuner modtog ukrainske indvandrere i 2022.

De fleste fik adresser i storbyerne København og Aarhus, hvor henholdsvis ni og fem procent er blevet indregistreret.

Herefter følger Aalborg og Odense med henholdsvis fire og tre procent af de indvandrede ukrainere.

Folketinget vedtog i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine en særlov, der giver ukrainere midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

De seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet, der blev offentliggjort forleden, viser, at 7055 ukrainere er i arbejde.

Det svarer til 56 procent af de ukrainere, der er kommet til Danmark, og som står til rådighed for arbejdsmarkedet.