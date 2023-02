- Nu ser det ud til at polarfronten får lov til at passere ned over Danmark, og vi får nogle dage på den kolde side. Det er så med nordenvind og forhåbentlig sol, som normalt er kendetegnet ved køligt vejr om vinteren, og så som sagt også nogle snebyger, siger han.

Morgenfriske bilister og cyklister gør også klogt i hen over weekenden at komme ud af fjerene lidt tidligere, så de kan være forberedte på nattefrosten.

- Det bliver med nattefrost stort set alle nætter fra nu af. Så man skal også lige vænne sig til, at man skal afsætte tid til at skrabe bilen fri for rim. Det er jo lige før, vi har glemt, hvordan det fungerer, siger Jens Baunbæk Lindskjold.