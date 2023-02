Statsministeren afviser snak om ukrainsk Nato-medlemskab

Zelenskyj har flere gange sagt, at han mener, at Ukraine skal med i Nato. Senest gentog han ifølge ukrainske medier ønsket for få uger siden. Her lød det, at landet skal indlemmes, når krigen er slut.

Sidste efterår, da Rusland erklærede yderligere fire regioner i Ukraine annekteret, sagde Ukraines præsident i en optagelse på beskedtjenesten Telegram, at Ukraine ”de jure” (ifølge loven, red.) søgte medlemskab.

- De facto (i praksis, red.) er vi allerede med i alliancen, sagde Zelenskyj.

For at et land kan blive medlem af Nato, kræves opbakning fra alle 30 medlemslande. Ikke kun fra disse landes regeringer. Men også i landenes parlamenter.

I Natos hovedkvarter har generalsekretær Jens Stoltenberg besvaret Zelenskyjs ønske med, at alle har ret til at ansøge.