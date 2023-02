Dronning Magrethe er begyndt genoptræning

Det er dronningens anden operation i ryggen.

Hun blev opereret for spinalstenose for 20 år siden - dengang var hun 62 år. Det er uklart, om det igen er spinalstenose, dronningen er blevet opereret for.

Kongehuset ønsker ikke at oplyser yderligere om operationen.

Da dronningen i 2003 blev opereret for spinalstenose, tog operation 4,5 time. Indgrebet var vellykket, og der blev indopereret nogle skinner og skruer.

Majestæten var dengang indlagt en uge efter operationen. Dengang tog det nogle måneder, før dronningen var genoptrænet.

Langt de fleste kommer godt igennem operationen og får forbedret deres livskvalitet. Patienten kan desuden selv være med til at påvirke risikoen for komplikationer.