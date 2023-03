Omstridt jurist er både berømt og berygtet

Harlang er i offentligheden nok mest kendt for at have ført en sag for 23 irakere, som sagsøgte den danske stat for at have udleveret dem til tortur.

Den sag endte sidste år.

I første omgang havde landsretten afgjort, at Danmark var ansvarlig for, at 18 af irakerne havde været udsat for inhuman behandling hos irakiske myndigheder. Og at Danmark var ansvarlig, fordi man burde have vidst, at der var en risiko for, at fangerne ville lide overlast hos de irakiske myndigheder.

Men sagen blev taget til Højesteret, som afgjorde, at Danmark ikke var ansvarlig, hvilket blandt andet mødte kritik fra Amnesty.