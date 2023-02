Claus Hjort Frederiksen erklærer sig uskyldig.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

Tirsdag kom det frem, at justitsministeren har tiltrådt indstilling fra anklagemyndigheden om at rejse straffesag mod Claus Hjort Frederiksen. Den tidligere Venstre-forsvarsminister er tiltalt for at have overtrådt straffeloven ved at videregive fortrolige oplysninger. Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag.