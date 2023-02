Bornholmsk museum dømt for brud på våbenloven

Sagen begyndte at rulle i juni 2020, hvor en pensioneret militærmand kom i besiddelse af en maskinpistol, i forbindelse med at han ville hjælpe sin søn, der var indblandet i noget kriminalitet.

Den var stjålet fra museet, uden det var blevet opdaget.

Sagen førte til en større undersøgelse af våbensamlingen på det bornholmske museum. Undersøgelsen afslørede rod i opbevaringen af de mange våben, samt at museet manglede tilladelser til dem.

- Det er en helt absurd situation, at man har et forsvarsmuseum uden våbentilladelser, sagde chefanklager Marina Moltke-Leth tirsdag i sidste uge, da sagen blev behandlet i retten.

Ved samme retsmøde bedyrede forsvarsadvokat Peter Vang, at bestyrelsen handlede i god tro, og at den derfor burde frifindes for bødekrav og konfiskation af våbnene.

Den gode tro skyldtes blandt andet, at politiet på Bornholm for et lille årti siden gennemgik samlingen, i forbindelse med at Nationalmuseet ville hjemtage våben.

Politiet bad museet tage bundstykker ud af de andre våben og opbevare dem særskilt, men der kom ingen påbud om ændringer.

Desuden fik museet at vide, det ville få en rapport fra Politiets Administrative Center (PAC) om, hvordan våbnene skulle opbevares. Trods rykkere kom den aldrig.

- Politiet havde al mulighed for at gribe ind, hvis ikke det accepterede tingenes tilstand, lød det fra Peter Vang. Han mente, at såfremt retten ikke ville frifinde, burde bøden ikke være større end 10.000 kroner.

Museet har nu to uger til at beslutte, om sagen skal ankes til Østre Landsret.