Da Marc Schulz var en ung forsker, arbejdede han i et laboratorium, hvor han satte små elektroder på guldfisks hjerner for at undersøge visuel perception. Han kunne ikke lide det. Det værste var, at guldfiskene ikke talte til ham.

I dag er professoren i psykologi lykkelig, siger han. Forbindelsen til de studerende, han underviser, får hans liv til at »vibrere«. Opskriften fandt han selv, da han blev gift og stiftede familie. Det studie, han står i spidsen for, understøtter den. Den lyder sådan her: