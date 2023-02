Par får ny chance for kontakt til tvangsbortadopteret søn

Familieretten skal på ny se på en sag om et biologisk forældrepar, som ønsker at få kontakt til deres dreng, som blev bortadopteret mod deres vilje.

Det har Højesteret afgjort tirsdag, da den ikke mener, at tidligere afgørelser i sagen har bygget på et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om samvær skal afvises.

Sagen handler blandt andet om forældreansvarsloven, som sætter rammerne for fastsættelse af samvær. Loven slår fast, at det først og fremmest handler om, hvad der er barnets bedste.

Forældreansvarsloven:

* § 1. I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.

* § 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold.

§ 20 a. Er barnet adopteret, kan der efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsættes samvær eller anden form for kontakt med disse, navnlig hvis barnet forud for adoptionen havde samvær eller anden form for kontakt med den, som anmoder om fastsættelse af samvær med videre.

Kilde: Retsinformation.dk